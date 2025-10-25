Puerto Cabello y La Guaira ganaron en el Cuadrangular A

La tercera jornada de los cuadrangulares del Torneo Clausura 2025 empezó este sábado con triunfos de Academia Puerto Cabello y Deportivo La Guaira.

Puerto Cabello goleó 3-0 a Zamora FC. Edwuin Pernía abrió la cuenta de penal en el minuto 31, aumentó Harrison Contreras de tiro libre en el 39 y Pernía cerró en el 83, en un partido dominado por el local.

El elenco fortinero llegó a 9 puntos y pudiese clasificar a la Final del Clausura si gana en la próxima jornada y La Guaira empata o pierde.

La Guaira venció 0-1 a Monagas SC. En un encuentro equilibrado, Anthony Uribe anotó el de la diferencia en el 81.

El domingo cerrará la primera vuelta con los partidos del Cuadrangular B: Carabobo FC-Deportivo Táchira y Metropolitanos FC-Caracas FC.

Foto: Prensa Monagas SC