Puerto Cabello se estrenó con triunfo en la Copa Venezuela

Este miércoles se disputó un solo encuentro de la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Venezuela 2024.

Academia Puerto Cabello superó 0-1 de visita a Yaracuyanos FC. El gol de la diferencia fue de Gabriel Monjes en el minuto 31.

El encuentro fue, además, el que marcó el regreso del cuadro local al estadio Florentino Oropeza de San Felipe tras ser sometido a mejoras.

Los nueve partidos restantes de la fecha copera se disputarán este jueves.

Copa Venezuela 2024 – Fase de grupos

Segunda jornada

Miércoles 12 junio

Yaracuyanos FC 0-1 Academia Puerto Cabello – Florentino Oropeza, San Felipe

Jueves 13 junio

Loading...

Portuguesa FC vs. Zamora FC – Farid Richa, Barquisimeto – 3:30 pm

Atlético El Vigía vs. Inter de Barinas – Ramón Hernández, El Vigía – 3:30 pm

Anzoátegui FC vs. UCV FC – Club Barcelona Sport, Barcelona – 3:30 pm

Trujillanos FC vs. Rayo Zuliano – José Alberto Pérez, Valera – 4:00 pm

Angostura FC vs. Bolívar SC – Ricardo Tulio Maya, Ciudad Bolívar – 4:00 pm

Aragua FC vs. Marítimo de La Guaira – Hermanos Ghersi, Maracay – 4:00 pm

Caracas FC vs. Metropolitanos FC – Olímpico UCV, Caracas – 6:00 pm

Deportivo Táchira vs. Ureña SC – Pueblo Nuevo, San Cristóbal – 6:00 pm

Monagas SC vs. Atlético La Cruz – Monumental, Maturín – 6:00 pm

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Academia Puerto Cabello