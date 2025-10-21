Puerto Cabello en el primer lugar del Cuadrangular A

Este martes se disputó la segunda jornada del Cuadrangular A de la Fase Final del Torneo Clausura 2025.

Academia Puerto Cabello superó 1-2 a Monagas SC. El cuadro azulgrana se adelantó con un autogol del portero argentino Andrés Mehring en el minuto 15. La remontada visitante llegó con goles del senegalés Mamadou Mbaye en el 71 y de Edwuin Pernía en el 79 de penal.

El elenco fortinero se quedó en solitario en el primer lugar del grupo con 6 puntos de 6 posibles.

Deportivo La Guaira y Zamora FC igualaron 1-1. Juan Castellano abrió la cuenta en el 64 y Antonio Romero emparejó en el 76.

El miércoles se disputará la fecha del Cuadrangular B: Carabobo FC-Metropolitanos FC y el clásico Deportivo Táchira-Caracas FC.

