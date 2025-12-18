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Puerto Cabello anunció nueve fichajes

18 de diciembre, 2025

Academia Puerto Cabello dio a conocer un grupo de nueve fichajes para la Temporada 2026 y la Copa Sudamericana.

Joel Graterol, Roberto Rosales, Junior Moreno, José Hernández Chávez, Gustavo González, John Marchán y Jean Castillo son los criollos que se unieron al cuadro fortinero.

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Los importados anunciados son el uruguayo Pablo Lima y el colombiano Marlon Carabalí.

El elenco carabobeño tiene como bajas confirmadas a Dimas Meza, Junior Cedeño, Rubén Rojas, Edwin Peraza, Rafael Arace, Marco Bustillo y los argentinos Andrés Mehring e Ignacio Figueroa.

Lavinotinto.com
Foto: Archivo

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