Primer gol y expulsión para David Martínez en la MLS

Los Ángeles FC, conjunto de David Martínez, perdió en su visita al Colorado Rapids, en la sexta fecha de la MLS.

El volante venezolano ingresó en el minuto 63, anotó en el 78 y fue expulsado por doble amonestación en el 85, en la caída 3-2 de su equipo como visitante.

Martínez consiguió su primer gol en Estados Unidos en 5 partidos disputados, todos viniendo desde el banquillo.

Los Ángeles está en el octavo lugar de la conferencia Oeste, con 7 puntos en 6 encuentros.

Quick feet from Martinez get us our second.#COLvLAFC 2-2 pic.twitter.com/8yKPSLZ5Dy

— LAFC (@LAFC) March 30, 2024