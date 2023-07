Primer gol de Sergio Córdova con Vancouver Whitecaps

El Vancouver Whitecaps de Sergio Córdova superó al Austin, en un duelo de la MLS.

El delantero venezolano ingresó en el minuto 70 y en el 72 anotó el gol que le dio el triunfo a su equipo, 2-1 como local.

Córdova convirtió su primer gol con el cuadro canadiense, luego de 19 partidos en todas las competiciones, 11 de ellos como titular.

Vancouver está en el noveno lugar de la conferencia Oeste, con 28 puntos en 21 encuentros.

GOLAZOOO!!! 💥

Sergio Córdova’s first ‘Caps goal is your @REMAXca Move of the Match for #VANvATX

#VWFC| #remaxmove pic.twitter.com/b1SxLGnanL

— Vancouver Whitecaps FC (@WhitecapsFC) July 13, 2023