Primer gol de Pipo Vivas en el fútbol colombiano

El Internacional de Bogotá de los venezolanos superó al Deportivo Cali, en un encuentro de la sexta fecha del torneo colombiano.

Carlos Vivas disputó todo el partido y anotó en el minuto 32, en la victoria de su equipo 3-2.

«Pipo» consiguió su primer gol en el vecino país, desde que arribó a mediados del año pasado al entonces conocido como La Equidad.

Loading...

Wuilker Fariñez jugó todo el encuentro en el arco del cuadro bogotano.

Inter es el puntero de la liga colombiana, con 13 puntos en 6 jornadas, con 4 triunfos y 1 empate en sus más recientes compromisos.

Lavinotinto.com

Foto: X Internacional de Bogotá