Buscar
Suscríbete
Suscríbete a nuestro boletín

Mantente al tanto de lo último en lavinotinto.com

Philadelphia Union de Jesús Bueno goleó en la Concacaf

18 de febrero, 2026

El Philadelphia Union de Jesús Bueno se estrenó en la Copa de Campeones de Concacaf con una goleada fuera de casa.

El mediocampista disputó todo el partido, en el triunfo 0-5 del cuadro estadounidense ante el Defence Force de Trinidad y Tobago.

Loading...

El compromiso fue el primero en el nuevo año para el equipo de la MLS, competición que empezará este fin de semana.

El cotejo de vuelta del certamen continental será el 26 de febrero. El ganador de la llave se enfrentará al América de México en los octavos de final.

Lavinotinto.com
Foto: Concacaf

Share
Tweet
Share
Share
Lea también