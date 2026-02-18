Philadelphia Union de Jesús Bueno goleó en la Concacaf

El Philadelphia Union de Jesús Bueno se estrenó en la Copa de Campeones de Concacaf con una goleada fuera de casa.

El mediocampista disputó todo el partido, en el triunfo 0-5 del cuadro estadounidense ante el Defence Force de Trinidad y Tobago.

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El compromiso fue el primero en el nuevo año para el equipo de la MLS, competición que empezará este fin de semana.

El cotejo de vuelta del certamen continental será el 26 de febrero. El ganador de la llave se enfrentará al América de México en los octavos de final.

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Foto: Concacaf