Philadelphia de Bueno y Martínez a cuartos de la Leagues Cup

El Philadelphia Union de Jesús Bueno y José Andrés Martínez consiguió el pase a los cuartos de final de la Leagues Cup al superar en penales al New York Red Bulls.

Bueno ingresó en el minuto 55, fue amonestado y anotó el penal decisivo en la victoria de su equipo 4-3 en la tanda, tras el 1-1 en el tiempo regular.

“Brujo” Martínez jugó todo el partido y fue amonestado.

Philadelphia se medirá en cuartos de final al Querétaro.

SURVIVE & ADVANCE ⚡️

Loading...

Bueno puts the final penalty in the back of the net to send us onto the next round 🤩#DOOP | #PHIvRBNY (4)1 – 1(3) | #LeaguesCup2023 pic.twitter.com/OA6TL6vaiq

— Philadelphia Union (@PhilaUnion) August 9, 2023