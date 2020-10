Peseiro “Estamos manejando para ir directo a Sao Paulo”

La Vinotinto

José Peseiro visitó el estadio Olímpico capitalino, sede del duelo de la Vinotinto por las eliminatorias ante Chile, y dejó una evaluación positiva.

“He visto bien el campo, me ha gustado. A pesar de que en los últimos días ha habido entrenamientos aquí, lo han mantenido. Me gusta las condiciones que tenemos y estoy seguro de que podremos desarrollar otras mejores“, comentó el seleccionador, en declaraciones difundidas por la FVF.

Peseiro también visitó esta semana las canchas del Santo Tomás de Aquino, parte de las instalaciones que tendrá disponible la selección de Venezuela cuando el próximo mes prepara el cuarto encuentro del premundial.

El estratega adelantó que trabajan para que la Vinotinto concentre en Sao Paulo para el cotejo ante Brasil, que abrirá la ventana internacional en noviembre: “Ahora estamos manejando para ir directo a Sao Paulo, para estar juntos más temprano y no tener el grupo separado y con diferentes tiempos de entrenamientos“.

Venezuela visitará en el Morumbi a la Canarinha el 13 de noviembre, y recibirá a la Roja el 17 en el coso de la UCV.

Foto: Prensa FVF