Peseiro: “Tenemos que adaptarnos a la circunstancias”

José Peseiro, seleccionador de Venezuela, destacó este jueves que su equipo, mermado por la covid-19, está “dignificando” en la Copa América el fútbol del país tras igualar con Colombia en un partido de la segunda jornada del grupo B.

“Colombia ha sido mejor, ha creado más oportunidades. Estamos aquí peleando y dignificando la Copa América, a la Vinotinto, al fútbol venezolano y a los jugadores venezolanos“, expresó el técnico portugués en la rueda de prensa tras el partido jugado en el estadio Olímpico de Goiania.

Al ser preguntado sobre las pocas incursiones ofensivas de su equipo en terreno colombiano, Peseiro recordó que los futbolistas que normalmente juegan en las posiciones de ataque de su equipo estaban convocados pero se perdieron el torneo por el coronavirus.

Son ellos Darwin Machís, Rómulo Otero, Jefferson Savarino, Yeferson Soteldo y John Murillo.

“Los cinco jugadores de banda o volantes ofensivos que juegan normalmente en este equipo estaban para jugar, pero ya no están ahí y si no están ahí tenemos que adaptarnos a la circunstancias“, expresó.

El estratega portugués también calificó de “fantástica” y “sublime” la forma en que sus dirigidos jugaron y como quieren “hacer las cosas bien”.

Loading...

“Estoy contento. Sé que me gustaría tener más el balón, me gustaría hacer todo eso, pero no tenemos algunos jugadores referentes y no tenemos más tiempo“, explicó el técnico portugués.

Advirtió que algunos de los jugadores llamados de urgencia “nunca jugaron para el equipo nacional“.

Peseiro valoró que lo mostrado por su equipo ante Brasil, pese a la derrota, “aportó más confianza para saber que podemos” hacer una buena presentación en el campeonato.

Finalmente aseguró que está contento el empate, porque además fue contra Colombia “con el equipazo que tiene, con los jugadores que tiene“.

Colombia, que el domingo jugará con Perú, llegó a cuatro puntos en la Copa América.

Venezuela, que cayó goleada en el debut con Brasil y jugará este domingo con Ecuador, consiguió su primer punto en el torneo gracias al desempeño de un Wuilker Fariñez espectacular.

EFE

Lavinotinto.com