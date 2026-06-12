Paraguay arrollada en el debut por Estados Unidos

El segundo día del Mundial 2026 dejó el estreno de los dos restantes países anfitriones, Estados Unidos y Canadá.

Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay. Con un dominio abrumador en la primera parte, el local tuvo un autogol de Damián Bobadilla en el minuto 7 y goles de Folarin Balogun en el 31 y 45+5.

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El elenco guaraní tuvo una tibia reacción en la segunda mitad y descontó con Mauricio en el 73. El dueño de casa cerró con una buena definición de Giovanni Reyna en el 90+8.

Canadá y Bosnia Herzegovina igualaron 1-1 en el primer mundialista disputado en territorio canadiense. Jovo Lukic adelantó al cuadro europeo en el 21 y, tras una larga insistencia, el empate fue obra de Cyle Larin en el 78.

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Foto: Yahoo