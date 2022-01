Panameño Joivany Ramos se unió al Deportivo La Guaira

El Deportivo La Guaira confirmó al defensa panameño Joivany Ramos como su primer refuerzo de cara a la Temporada 2022 y la Copa Sudamericana.

“Me motivó la gran infraestructura, todo el proyecto que me presentaron me pareció excelente, así que vine con el mejor ánimo y con altas expectativas, buscando hacer las cosas bien“, comentó el zaguero al departamento de prensa naranja.

Ramos militó la pasada campaña en el Atlético Venezuela y ha recibido varias convocatorias a la selección de Panamá durante las actuales eliminatorias de Concacaf.

“Soy un jugador aguerrido, fuerte, rápido, que nunca da ninguna pelota por perdida“, aseguró el central.

Antes de la alta de Ramos, La Guaira había informado 13 bajas: Ebby Pérez, Francisco Pol, Henri Pernía, Carlos Cermeño, José Miguel Reyes, Ronaldo Lucena, Agnel Flores, Ángelo Peña, Luis Adrián Martínez, Darwin González, Dany Cure, Charlis Ortiz y el argentino Mario Santilli.

