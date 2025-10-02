Panamá convocó a cuatro jugadores del fútbol venezolano

Este jueves fue anunciada la lista de convocados de Panamá para los partidos de las eliminatorias de Concacaf de octubre, con un aumento en la presencia de jugadores de la Liga Futve.

A los habituales citados Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira) y Tomás Rodríguez (Monagas SC), se unieron Omar Browne (Estudiantes de Mérida) y Jiovany Ramos (Academia Puerto Cabello).

Ambos están de regreso al plantel. El atacante tras una ausencia desde el ciclo para Catar 2022 y el zaguero tras haber sido llamado en febrero de este año.

En total, el seleccionador Thomas Christiansen citó a 24 futbolistas y el torneo venezolano es el que más aporta junto a la Liga MX.

Panamá, con 2 puntos en el Grupo A y por ahora fuera de puestos de Mundial o repechaje, visitará a El Salvador el 10 de octubre y recibirá a Surinam el 14.

Porteros: Orlando Mosquera (Al Fayha, ARS), Luis Mejía (Nacional, URU), César Samudio (Marathon, HON).

Defensas: José Córdoba (Norwich City, ING), Andrés Andrade (LASK Linz, AUT) César Blackman (Slovan Bratislava, EVQ), Fidel Escobar (Saprissa, CRC), Jiovany Ramos (Academia Puerto Cabello, VEN), Michael Amir Murillo (Olympique Marsella, FRA), Eric Davis (Plaza Amador), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira, VEN).

Mediocampistas: Aníbal Godoy (San Diego, EUA), Edward Cedeño (Las Palmas, ESP), Cristian Martínez (Kiryat Shmona, ISR), José Luis Rodríguez (Juárez, MEX), Édgar Bárcenas (Mazatlán, MEX), Adalberto Carrasquilla (Pumas UNAM, MEX), José Murillo (Plaza Amador), Omar Browne (Estudiantes de Mérida, VEN), Ismael Díaz (León, MEX), Azarías Londoño (Universidad Católica, ECU).

Delanteros: Cecilio Waterman (Coquimbo Unido, CHI), José Fajardo (Universidad Católica, ECU), Tomás Rodríguez (Monagas, VEN).

Lavinotinto.com

Foto: Archivo