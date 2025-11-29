Oviedo de Rondón cayó ante el Atlético Madrid

El Oviedo de José Salomón Rondón perdió este sábado ante el Atlético Madrid, en un duelo de la fecha 14 de la liga española.

El delantero fue titular y disputó 75 minutos, en la caída 2-0 de su equipo como visitante.

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Rondón llegó a 13 partidos disputados en la actual campaña, 11 de ellos como titular, con 2 goles anotados.

Oviedo estiró su racha negativa a 8 juegos sin ganar en todas las competiciones y está en el último lugar de la clasificación de la primera división hispana, con 9 puntos en 14 jornadas.

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Foto: Getty Images