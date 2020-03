Otero: “Sampaoli me está pidiendo que sea más ofensivo”

Vinotintos en el Extranjero

La emergencia del coronavirus interrumpió el inicio del ciclo de Jorge Sampaoli al frente del Atlético Mineiro, pese a lo que el volante Rómulo Otero ya percibió lo que busca el argentino al frente del equipo.

“Entrené toda esa semana con el nuevo cuerpo técnico. No pude jugar, pero vi el juego y el equipo estuvo muy bien. Tuvimos el balón por mucho tiempo. A la hora de llegar al ataque se hacía con facilidad para finalizar“, destacó el vinotinto en declaraciones a TV Galo.

Otero marcó el tanto del triunfo ante Cruzeiro en el clásico mineiro, pero se fue expulsado, por lo que no participó en el estreno de Sampaoli ante Villa Nova.

“Personalmente, me está pidiendo que sea más ofensivo a la hora de atacar. Mi juego era bajar para buscar la pelota y llevarla al pie. Con él tengo que correr más adelante. Y me siento mejor. Entrené poco tiempo con él pero me siento bien“, analizó el criollo en cuanto lo que le pide el argentino.

El plantel del Atlético cumple con el aislamiento y sigue instrucciones dejadas por el cuerpo técnico de Sampaoli, a la espera de que se reanude la competición oficial.

