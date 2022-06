Nigeriano Ernest Lawal se unió a las altas del Caracas FC

Caracas FC anunció a otro joven jugador nigeriano. En esta ocasión el turno fue para el volante Ernest Lawal.

“Es una gran oportunidad para mí y no voy a desaprovecharla“, dijo el jugador al departamento de prensa avileño, tras conocerse su fichaje hasta diciembre de 2025.

De 18 años de edad, Lawal proviene de la academia Gee-Lec International Football y, al igual que su compatriota Christian Egbutudike, tendrá su primera experiencia profesional en el club avileño.

“Jugar junto a ellos ayudará mucho en términos de comunicación. Adaptarse al entorno no será tan difícil con ellos alrededor y eso me dará más confianza porque su presencia me motivará a sacar lo mejor de mí“, comentó Lawal en relación a que ahora serán cinco los africanos en el plantel capitalino.

El extremo de perfil derecho se definió como un jugador “físicamente agresivo porque de donde vengo somos así. Otra de mis fortalezas es la velocidad. Creo que con eso puedo ser de ayuda en el equipo“.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Caracas FC