Nahuel Ferraresi cedido al Botafogo

El Botafogo anunció la llegada a su plantel del zaguero Nahuel Ferraresi, cedido desde el Sao Paulo.

«Ferraresi llega para reforzar la defensa del Glorioso en préstamo hasta el final de 2026«, detalló el cuadro carioca en su sitio oficial.

«El venezolano ya está con sus nuevos compañeros realizando los trabajos de pretemporada. La fecha de su presentación oficial será divulgada posteriormente«, agregó la nota de prensa.

Loading...

Ferraresi, de 27 años de edad, militó en el Sao Paulo desde 2022 y tuvo menos acción en el inicio del actual año, a la espera de que se definiese su nuevo destino en el fútbol brasileño.

Lavinotinto.com

Foto: Botafogo.com.br