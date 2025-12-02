Monagas SC será dirigido por Octavio Zambrano

El Monagas SC anunció al ecuatoriano Octavio Zambrano como su director técnico para la Temporada 2026 y la Copa Sudamericana.

«El experimentado Octavio Zambrano asume las riendas del Monagas SC para la Temporada 2026. Trayectoria sólida y reconocida para potenciar nuestro proyecto deportivo«, publicó el elenco oriental en las redes sociales.

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El entrenador de 67 años de edad dirigió a la selección de Canadá entre 2017 y 2018, además de estar al frente de los banquillos de equipos como LA Galaxy, El Nacional e Independiente Medellín, siendo su trabajo más reciente en el FAS salvadoreño en 2023.

Zambrano ocupará la dirección técnica del once azulgrana tras el fugaz paso de Enrique García en la Fase Final del Torneo Clausura 2025.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo