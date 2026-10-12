Monagas B consiguió el pase a la Fase Final en la segunda división

Entre el sábado y el domingo se disputaron los encuentros de la jornada en la segunda división del fútbol venezolano.

En el Grupo Oriental, el sábado, Monagas SC B venció 1-0 a Ávila FC. El tanto de la diferencia fue de John David Mancilla en el minuto 60.

Deportivo Miranda ganó 4-2 ante Dynamo Puerto. Radamés Davis en el 8, Shola Oduoye en el 49, Diomar Díaz en el 68 y Pedro Álvarez en el 90+2 marcaron por el dueño de casa, Máximo Arrioja en el 10 y Virgilio Vallenilla en el 76 lo hicieron por el once portocruzano.

Aragua FC goleó 3-0 a Mineros de Guayana. Jhonathan Acosta en el 12, Víctor Rivero en el 42 y Jesús Roberto Sánchez en el 83 anotaron por el aurirrojo.

Bolívar SC tuvo fecha libre.

Monagas llegó a 51 puntos y se mantuvo primero de la zona, además clasificó a la Fase Final. Le sigue Miranda con 47 y Aragua con 45.

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En el Grupo Centro Occidental, el sábado, Yaracuyanos FC superó 3-2 a Barquisimeto SC. Los goles del local fueron de Álvaro Buitrago en el minuto 11, David Loreto en el 22 y Víctor Viez en el 41. Por el elenco larense descontaron Ángel Flores en el 63 y Luis Montero en el 69.

Real Frontera goleó 3-0 a Academia Puerto Cabello B. Los tantos fueron de Josmar Zambrano en el 3, Juan Villasmil en el 82 y Carlos Espinoza en el 88.

Deportivo Lara triunfó 2-0 ante Zamora FC B. Marcaron Mario Álvarez en el 62 y Ronaldo Peña en el 74.

Atlético El Vigía y Ureña SC empataron 2-2. Por el platanero anotaron Anderson Palacios en el 77 y Yeremi Parra en el 90+3, por el azucarero lo hicieron Jhonathan Betancourt en el 60 y Ángel Belmonte en el 67.

Atlético Barinas tuvo fecha libre.

El grupo es encabezado por Lara con 66 puntos, seguido de Barquisimeto con 53 y Yaracuyanos con 49.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Aragua FC