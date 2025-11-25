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Monagas anunció nuevas bajas

25 de noviembre, 2025

El Monagas SC continuó con el anuncio de movimientos en su plantilla de cara a la Temporada 2026.

Carlos Lujano se unió a las bajas del elenco azulgrana, luego de disputar el Torneo Clausura 2025.

Anteriormente, el cuadro de Maturín confirmó la salida del argentino Emanuel Iñíguez, Alejandro Fuenmayor y Edanyilber Navas.

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Tras dirigir los seis partidos de los cuadrangulares del Clausura, Enrique García dejó de ser el director técnico del equipo oriental a mediados de noviembre.

Además de su participación en el torneo nacional, Monagas enfrentará el próximo año la Copa Sudamericana.

Lavinotinto.com
Foto: Archivo

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