Monagas anunció nuevas bajas

El Monagas SC continuó con el anuncio de movimientos en su plantilla de cara a la Temporada 2026.
Carlos Lujano se unió a las bajas del elenco azulgrana, luego de disputar el Torneo Clausura 2025.
Anteriormente, el cuadro de Maturín confirmó la salida del argentino Emanuel Iñíguez, Alejandro Fuenmayor y Edanyilber Navas.
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Tras dirigir los seis partidos de los cuadrangulares del Clausura, Enrique García dejó de ser el director técnico del equipo oriental a mediados de noviembre.
Además de su participación en el torneo nacional, Monagas enfrentará el próximo año la Copa Sudamericana.
Lavinotinto.com
Foto: Archivo