Monagas anunció la salida de Enrique García

Monagas SC informó el final del ciclo del director técnico Enrique García, tras concluir su participación en la Fase Final del Torneo Clausura 2025.

«La junta directiva del Monagas SC informa la finalización del contrato de Enrique García como director técnico del primer equipo«, publicó el cuadro oriental.

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El equipo «ya trabaja en la designación del nuevo cuerpo técnico para la Temporada 2026 de la Liga Futve y la Sudamericana«.

García dirigió al Monagas entre octubre y noviembre, luego de la salida del argentino Marcelo Zuleta. Obtuvo un triunfo y cinco derrotas en los cuadrangulares.

Adicionalmente, el conjunto azulgrana anunció la baja del volante Edanyilber Navas.

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Foto: Prensa Monagas SC