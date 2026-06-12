México picó adelante en el Grupo A

El Mundial 2026 empezó este jueves con los triunfos de México y Corea del Sur en el Grupo A.

En Ciudad de México se dio el puntapié inicial al sobregirado certamen, con el espectáculo de la ceremonia inaugural y sin la presencia de jefes de Estado.

México venció 2-0 a Sudáfrica, en un encuentro que dominó ante un ríspido adversario. Julián Quiñones abrió la cuenta en el minuto 9 y Raúl Jiménez marcó el segundo en el 67.

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El encuentro tuvo tres expulsiones, marca inédita en un partido inaugural de una Copa del Mundo.

Corea del Sur superó 2-1 a Chequia. El cuadro europeo sorprendió al adelantarse pese a la superioridad asiática, en el 59 con un cabezazo de Ladislav Krejci. El elenco coreano remontó con Hwang In Beom en el 67 y Hyeon Gyu Oh en 80.

Este viernes se medirán Canada-Bosnia Herzegovina y Estados Unidos-Paraguay.

Lavinotinto.com

Foto: Yahoo