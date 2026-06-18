México clasificó a los dieciseisavos

La segunda jornada del Mundial 2026 empezó este jueves con los partidos de los grupos A y B.

México superó 1-0 a Corea del Sur. El tanto de Luis Romo en el minuto 50 confirmó a uno de los anfitriones de la Copa del Mundo como el primer clasificado a los dieciseisavos de final.

República Checa y Sudáfrica igualaron 1-1. En uno de los partidos más flojos del torneo, Michal Sadílek adelantó al elenco europeo en el 6 y Teboho Mokoena empató de penal en el 83.

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Suiza goleó 4-1 a Bosnia y Herzegovina. Luego de un trámite parejo, las emociones llegaron el cierre con goles de Johan Manzambi en el 74 y 90, Rubén Vargas en el 84 y Granit Xhaka de penal en el 90+7. Descontó Ermin Mahmic en el 90+3.

Canadá arrolló 6-0 a Catar. La primera victoria en Mundiales para el cuadro norteño llegó con dianas de Cyle Larin en el 16, Jonathan David en el 29, 45+3 y 90+2, Nathan Saliba en el 64 y autogol de Mohamed Almanai en el 75.

Lavinotinto.com

Foto: Yahoo