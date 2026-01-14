Metropolitanos sumó nuevas piezas

Metropolitanos FC anunció esta semana tres nuevos refuerzos de cara a la Temporada 2026 y la Copa Sudamericana.

El conjunto violeta incorporó a los mediocampistas Rafael Acosta y Saimon Ramírez y el delantero ecuatoriano Kavier Ortiz.

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Ellos se sumaron a Isaac Ramírez, Yhonattan Yustiz, Marlon Díaz y los argentinos Francisco Manenti y Rafael Sangiovani como las altas confirmadas hasta el momento por el cuadro capitalino.

Metropolitanos debutará en el Torneo Apertura como visitante ante Academia Puerto Cabello, en una fecha por confirmar entre el 30 de enero y el 1 de febrero.

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Foto: Prensa Liga Futve