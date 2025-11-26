Metropolitanos siguió anunciando bajas

Metropolitanos FC es otro de los equipos que ya está haciendo movimientos de cara a la Temporada 2026 de la primera división.

«Richard Blanco no continuará con el equipo violeta pero agradecemos su profesionalidad desde el primer día«, publicó el cuadro violeta en las redes sociales.

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La baja del experimentado delantero se sumó a las del uruguayo Gabriel De León, el colombiano Felipe Cifuentes y el argentino Francisco Funes.

El conjunto capitalino, que participará en la próxima edición de la Copa Sudamericana, también informó la renovación de Christian Camarillo.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Metropolitanos FC