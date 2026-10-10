Metropolitanos FC ganó la tabla acumulada de la Temporada 2026

Este sábado se reanudó el Torneo Clausura 2026 con tres partidos y la confirmación de Metropolitanos FC en la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

El conjunto violeta goleó 4-0 a Rayo Zuliano. Un autogol del colombiano Santiago Garcés en el minuto 29, tantos del ecuatoriano Kavier Ortiz en el 32 y 59 y uno más de José Riasco en el 89 le aseguraron además el primer puesto de la fase regular a su equipo.

Metropolitanos llegó a 56 puntos en la tabla acumulada, con lo que garantizó el primer lugar y el boleto a la ronda grupal de la Libertadores 2027, en lo que será su segunda participación en el máximo torneo continental.

Loading...

Deportivo Táchira goleó 4-1 a UCV FC. El uruguayo Valentín Adamo en el 26 y 56, Luis Zúñiga en el 46 y el uruguayo Rodrigo Pollero -quien ahora es el puntero en solitario de la tabla de goleadores de la Temporada- en el 90+6 marcaron por el aurinegro. Por la visita lo hizo Daniel De Sousa en el 30.

El club tachirense confirmó su presencia en la próxima Libertadores, al quedar segundo en la tabla acumulada con 50 puntos. Por el momento, el cupo es a Fase 1. Será la participación 28 en el certamen, el máximo entre los conjuntos venezolanos.

Portuguesa FC y Deportivo La Guaira empataron 0-0.

El domingo se completará la fecha 12 con los compromisos Anzoátegui FC-Carabobo FC, Trujillanos FC-Academia Puerto Cabello, Caracas FC-Zamora FC y Monagas SC-Estudiantes de Mérida.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Metropolitanos FC