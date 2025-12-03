Marlon Fernández se convirtió en el primer fichaje de Trujillanos

Trujillanos FC informó los primeros movimientos dentro de su plantel para la Temporada 2026, en la que regresará a la primera división.

El experimentado volante Marlon Fernández fue anunciado este miércoles como el primer fichaje para el elenco valerano.

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Anteriormente, el conjunto guerrero confirmó las renovaciones de Albaro Polo, Osnel García, José Alejandro Rivas, Ridenson Morillo, Enderson Abreu, Maiker González, Miguel Umbría, Greyberth Trompetera, Oscar Rojas, Néstor Trejo, Enderson Torrealba y Karl Sánchez.

También fueron renovados los colombiano David Livingston, Juan Carlos Deusa y Fabián Chaverra, que al igual que los criollos fueron parte del plantel campeón de la Liga Futve 2.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo