Mariana Speckmaier anotó gol por tercera fecha consecutiva

El Wellington Phoenix de Mariana Speckmaier cayó ante el Newcastle Jets en la A-League Women pero la venezolana volvió a marcar.

La atacante fue titular, jugó 42 minutos y anotó gol en el 4, en la derrota 3-2 de su equipo como visitante.

La vinotinto fue sustituida por lesión.

Speckmaier marcó por tercera fecha consecutiva y llegó a 7 goles en 15 partidos, siendo la goleadora de su club y la séptima en ese renglón en la liga australiana.

Wellington está en el noveno lugar de la clasificación, con 19 puntos en 15 fechas y sufrió su cuarta derrota en los últimos cinco encuentros.

🎶 Speckmaier’s on fire your defence is terrified 🎶

Speckmaier has scored 7⃣ goals this season and becomes the Phoenix women’s all-time leading goal scorer! 🤩#COYN! 🔥#NEWvWEL | 🟡0-1⚫️ pic.twitter.com/Ha0YOSHycR

— Wellington Phoenix 🔥 (@WgtnPhoenixFC) February 4, 2024