Luis Guerra jugará en el fútbol de Kazajistán

El Tobol de la primera división de Kazajistán será el nuevo destino del volante Luis Guerra.

«Luis Guerra es jugador del Tobol. El club de Kostanay ha llegado a un acuerdo con el extremo derecho venezolano«, publicó el elenco europeo en Instagram.

Guerra, de 29 años de edad, militó el año pasado en el Deportes Limache chileno, con el que marcó 6 goles y dio 13 asistencias en 38 partidos entre liga y copa.

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El criollo llegó a un conjunto que fue tercero en la liga kazaja y campeón de copa en 2025, por lo que participará en la UEFA Conference League en el segundo semestre de este año.

La temporada 2026 de la liga de Kazajistán -país geográficamente ubicado en Asia Central pero perteneciente a la UEFA- se disputará a partir de marzo.

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Foto: Latercera.com