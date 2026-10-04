Los punteros sufrieron derrotas en la segunda división

Entre el sábado y el domingo se disputaron los siete partidos de la jornada en la segunda división del fútbol venezolano.

En el Grupo Centro Occidental, el sábado, Atlético El Vigía venció 2-4 a Barquisimeto SC. Los tantos del elenco merideño fueron de Joel Infante en los minutos 31 y 47, Bryan Duarte en el 60 y Yefferson Colmenarez en el 90+3. Por el local marcó José Alexander Rondón en el 41 y 78.

Yaracuyanos FC goleó 1-4 a Zamora FC B. José Castillo en el 34, Víctor Viez en el 40, David Loreto en el 56 y Álvaro Buitrago en el 90+5 anotaron por los de San Felipe. El gol del filial blanquinegro fue de Héctor Manrique en el 89.

Academia Puerto Cabello B ganó 2-1 ante Deportivo Lara. Néstor Cova adelantó al rojinegro en el 5. La remontada del filial fortinero fue de Juan Salvatierra en el 61 y Luis Karbowski en el 74.

Ureña SC y Atlético Barinas igualaron 0-0.

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Real Frontera tuvo fecha libre.

Lara siguió al frente del grupo con 63 puntos, seguido de Barquisimeto con 53 y Yaracuyanos y Ureña con 46.

En el Grupo Oriental, Bolívar SC superó 2-1 a Monagas SC B. Juan Monsanto en el 23 y Enrique Salazar en el 79 anotaron por el dueño de casa. Cristian Ramírez en el 13 lo hizo por el filial azulgrana.

Dynamo Puerto se impuso 1-2 ante Ávila FC. Los tantos fueron de Máximo Arrioja en el 26 y Geraldo Cárdenas en el 90+4, el empate parcial fue de José Bello en el 77.

Mineros de Guayana triunfó 3-2 ante Deportivo Miranda. Diosmer Pacheco en el 11, Maikel Guevara en el 33 y Juan Méndez en el 54 anotaron por el negriazul. Michell Ramos de penal en el 36 y Marco Coronado en el 38 lo hicieron por la visita.

Aragua FC tuvo fecha libre.

La zona es encabezada por Monagas con 48 puntos, seguido de Miranda con 44.

Lavinotinto.com

Foto: Prensa Barquisimeto SC