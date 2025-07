Los próximos rivales de la Vinotinto serán Bolivia y Uruguay

Restando cuatro fechas para el cierre de las eliminatorias al Mundial 2026, la Vinotinto está en el puesto de repechaje y en la siguiente ventana internacional tendrá un duelo directo ante Bolivia.

Aunque aún mantiene opción matemática de clasificar directo al torneo norteamericano, la selección de Venezuela está en buena posición para superar a Bolivia, Perú y Chile en la carrera por la repesca que se jugará en marzo de 2026.

Las dos fechas FIFA que completarán el premundial se disputarán en junio y septiembre. Además de Bolivia, Venezuela enfrentará a Uruguay, Argentina y Colombia.

Actualmente, la Vinotinto está en el séptimo lugar del premundial de Conmebol, con 15 puntos. Bolivia le sigue con 14. Perú y Chile tienen 10 unidades cada una.

Calendario Eliminatorias sudamericanas – Mundial 2026

Jornada 15

5 junio

Colombia vs. Perú

Venezuela vs. Bolivia

Paraguay vs. Uruguay

Chile vs. Argentina

Ecuador vs. Brasil

Jornada 16

10 junio

Uruguay vs. Venezuela

Perú vs. Ecuador

Brasil vs. Paraguay

Bolivia vs. Chile

Argentina vs. Colombia

Jornada 17

4 septiembre

Uruguay vs. Perú

Colombia vs. Bolivia

Brasil vs. Chile

Paraguay vs. Ecuador

Argentina vs. Venezuela

Jornada 18

9 septiembre

Perú vs. Paraguay

Venezuela vs. Colombia

Bolivia vs. Brasil

Chile vs. Uruguay

Ecuador vs. Argentina

Fechas, horarios y sedes por confirmar

Lavinotinto.com

Foto: Yahoo