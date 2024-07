Los octavos de la Copa Venezuela se jugarán el domingo

Los ocho encuentros de los octavos de final de la Copa Venezuela 2024 se realizarán este domingo, en una instancia que se disputará a partido único.

Con esta ronda iniciará la fase final de la competición, que tendrá su final el 21 de julio en el estadio Metropolitano de Lara.

Los 16 clasificados fueron ordenados en una tabla general para definir los cruces de octavos, según su puntuación en la fase de grupos y sin tomar en cuenta su clasificación como primeros o mejores segundos de grupo.

Las localías para los octavos, cuartos y semifinales fueron establecidas por sorteo previo al inicio del torneo.

En caso de empate en los 90 minutos, el ganador de la llave se decidirá directamente en tanda de penales.

Octavos de final – Copa Venezuela 2024

Domingo 7 julio

Llave 2 – Atlético La Cruz vs. Angostura FC – Comanche Bottini, Maturín – 3:30 pm

Llave 5 – Anzoátegui FC vs. Marítimo de La Guaira – Club Barcelona Sport, Barcelona – 3:30 pm

Llave 7 – Deportivo La Guaira vs. Estudiantes de Mérida – Olímpico, Caracas – 3:30 pm

Llave 1 – Trujillanos FC vs. Monagas SC – José Alberto Pérez, Valera – 4:00 pm

Llave 6 – Bolívar SC vs. Rayo Zuliano – CTE Cachamay, Puerto Ordaz – 5:00 pm

Llave 3 – Inter de Barinas vs. Metropolitanos FC – La Carolina, Barinas – 6:00 pm

Llave 4 – Academia Puerto Cabello vs. Zamora FC – La Bombonerita, Puerto Cabello – 6:00 pm

Llave 8 – UCV FC vs. Deportivo Táchira – Olímpico, Caracas – 8:00 pm

Foto: Prensa Academia Puerto Cabello