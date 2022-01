La Vinotinto goleó a Bolivia, pero apenas es la primera piedra de un enorme edificio por construir. Es enero de 2022, el inicio de un recorrido que se trazó para que termine en campos norteamericanos en 2026.

La selección en la primera parte fue la de la inteligencia, porque cada vez que el adversario intentó ponerse en igualdad de condiciones la respuesta fue un gol. Y en la segunda parte fue la del dominio, la del control. La victoria casi nunca estuvo en duda, había confianza en los jugadores.

Rondón se reencontró consigo mismo. El goleador histórico demostró su capacidad, dejó en ridículo a la zaga verde. Machís se mostró por toda la cancha, con Soteldo dando una mano. Rincón mantuvo el equilibrio y los laterales Hernández y González avanzaron con criterio asistidor.

Este plantel no tiene dos semanas completas trabajando para Pékerman. Un resultado como el de Barinas respalda, estimula. Pero no ha sido tiempo suficiente para hablar del “efecto” del nuevo seleccionador. Él lo tiene claro, por eso es el primero -y casi el único- que no está eufórico con la goleada.

Para llegar a United 2026, hay que pasar por Uruguay, Argentina y Colombia de aquí a marzo. Hay que ajustar la defensa para que no sigan apareciendo los Arce de este viernes, bajo otros nombres y con mayores potencialidades. Y después hay que aprovechar todo de aquí a las siguientes eliminatorias.

Por eso, Pékerman no se marchó de La Carolina sin dejar más mensajes. Segovia y Chacón no son futuro, son presente. El Futve no es un mal necesario, sino que también puede ofrecer soluciones.

Esto, en una noche en que los hombres de experiencia demostraron que lo ganado nunca es suficiente y se entregaron como debutantes, como los debutantes de Pékerman.

