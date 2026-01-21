Los árbitros se preparan para la Temporada 2026

A pocos días del inicio de la Temporada 2026 del fútbol venezolano, el grupo de árbitros que estarán a cargo de la primera y la segunda división afinan detalles para la nueva campaña.

«La FVF, a través de su Comisión Nacional de Árbitros, dio inicio a un hito histórico: la primera pretemporada arbitral integral realizada en el país«, informó el ente en una nota oficial.

Con 100 oficiales que impartirán justicia en las dos categorías profesionales, en dos grupos, «el ciclo de trabajo se desarrolla en Barquisimeto y se extenderá hasta el 28 de enero«.

«Las jornadas combinan preparación física, formación teórica en aula y trabajo práctico en cancha, abordando aspectos clave del arbitraje moderno como interpretación de faltas, manos, fuera de juego, control del juego y criterios disciplinarios«, detalló la nota federativa.

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Además se está usando el VAR como parte de la preparación con «partidos simulados y situaciones reales de juego, permitiendo a los árbitros tomar decisiones bajo presión«.

Luego de cumplir con la actual etapa de la preparación, los árbitros Alexis Herrera, Yender Herrera, Alejandro Velásquez, Rony Cueva, Stefany Escobar y Emikar Calderas, y los asistentes Jorge Urrego, Tulio Moreno, Antoni García, Lubin Torrealba, Erizon Nieto, Migdalia Rodríguez y Elibith Higuera estarán en Paraguay del 29 de enero al 1 de febrero cumpliendo con la pretemporada de la Conmebol.

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Foto: Prensa FVF