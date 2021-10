La última jornada tendrá en juego siete cupos a las fases finales

Dos cupos al primer hexagonal y cinco al segundo se entregarán en la jornada 28, la última de la ronda regular de la Temporada 2021 de la primera división.

Deportivo Táchira, Deportivo La Guaira, Caracas FC y Monagas SC ya tienen su puesto asegurado en la Fase Final A, además de cupo internacional para 2022.

Atlético Venezuela es el único equipo confirmado para la Fase Final B.

UCV FC aseguró la permanencia y no tiene chance matemático de avanzar de ronda.

Adicionalmente, ya está certificado el descenso de los colistas de grupo Trujillanos FC, Yaracuyanos FC y Lala FC.

Las combinaciones más sencillas para completar los clasificados son las siguientes:

Grupo Occidental

Hermanos Colmenárez vs. Trujillanos FC

Zamora FC vs. Estudiantes de Mérida

Portuguesa FC vs. Zulia FC

Descansa: Deportivo Táchira

En el grupo Occidental, Estudiantes de Mérida y Portuguesa FC lucharán por el segundo pase a la fase A, teniendo ya asegurado el de la fase B. El cuadro académico lo logrará si empata o gana, incluso si pierde por un gol de diferencia y el rojinegro gana por un gol de diferencia.

El Penta evitará la fase B si gana por dos o más goles y el once académico pierde. O si gana por la mínima y su rival pierde por dos o más goles.

Entre Hermanos Colmenárez, Zamora FC y Zulia FC se definirá el otro cupo al segundo hexagonal. El recién ascendido lo conseguirá si gana. Los zamoranos dependerán de que su rival de patio empate o pierda para acceder con el triunfo. Las opciones zulianas pasan por ganar por dos o más goles, que el cuarto ubicado pierda y el quinto empate o pierda.

Grupo Central

Aragua FC vs. Carabobo FC

Deportivo Lara vs. Gran Valencia

Yaracuyanos FC vs. Academia Puerto Cabello

Descansa: Deportivo La Guaira

En el grupo Central, el duelo directo entre Deportivo Lara y Gran Valencia le dará al ganador el boleto a la fase A. Al elenco crepuscular también le sirve el empate. El perdedor no tiene asegurado el lugar en la fase B, ya que dependerá de otros resultados.

Academia Puerto Cabello, Carabobo FC y Aragua FC estarán en liza por uno o dos puestos al segundo hexagonal. El cuadro costero clasificará si gana, incluso con empate si el Derby de la autopista también es igualdad.

Entre carabobeños y aragüeños incluso la victoria no sería suficiente, en caso de que Lara pierda y Puerto Cabello gane. Si esto no ocurre, múltiples combinaciones -incluido el empate para Carabobo si pierde Gran Valencia- podrían clasificar a uno de los dos, aunque las de Aragua solo serán posibles con los tres puntos.

Grupo Oriental

UCV FC vs. Mineros de Guayana

Atlético Venezuela vs. Monagas SC

Metropolitanos FC vs. Lala FC

Descansa: Caracas FC

En el grupo Oriental solo está en juego el último pase a la fase B. Metropolitanos FC avanzará con el triunfo o el empate. Incluso si pierde, ya que Mineros de Guayana deberá remontar un diferencial de diez goles con su victoria, es decir, tendría que ganar por seis y que el violeta pierda por seis como mínimo.

El partido entre Atlético Venezuela y Monagas SC será el único de la fecha sin alguna clasificación en juego.

De acuerdo a las Normas Reguladoras de la Liga Futve 2021, los criterios de desempate entre dos conjuntos son diferencia de goles, goles anotados, resultados entre sí y sorteo. Si hay un triple empate -lo que solo es posible en el grupo Central-, se elaborará una tabla con los resultados entre los tres oncenos involucrados.

Por otra parte, el reglamento establece que todos los partidos se deberán jugar a la misma hora, aunque esta disposición puede ser modificada por la propia agremiación y su Dirección de Competiciones.

Javier Rivera

Foto: Prensa Deportivo Lara

