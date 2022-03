Listos los bombos para el sorteo del Mundial 2022

Tras la publicación del ranking FIFA de marzo, quedaron establecidos los bombos para el sorteo del Mundial Catar 2022, que se realizará el viernes pese a que faltan por conocer tres clasificados.

En el primer bombo, el anfitrión Catar estará acompañado de las siete mejor ubicadas de la clasificación masculina, entre ellas Brasil, que estrena el primer lugar del ranking.

Los potes 2 y 3 fueron completados con las siguientes 16 clasificadas según su ubicación en el ranking, sin tomar en cuenta la confederación de la que provienen.

En el cuarto quedaron las cinco de peor clasificación, con Ghana (60 del mundo) como la que cierra la lista. Los otros tres equipos de ese bombo serán los que vengan del último repechaje europeo y los dos repechajes intercontinentales.

Loading...

El sorteo será en Doha este viernes, a las 12 del mediodía, hora venezolana. Solo podrá haber una selección de cada confederación por grupo -incluso si vienen del repechaje-, a excepción de UEFA, que tendrá cinco grupos con dos países.

Bombo 1

Catar (A1)

Brasil

Bélgica

Francia

Argentina

Inglaterra

España

Portugal

Bombo 2

México

Países Bajos

Dinamarca

Alemania

Uruguay

Suiza

Estados Unidos

Croacia

Bombo 3

Senegal

Irán

Japón

Marruecos

Serbia

Polonia

Corea del Sur

Túnez

Bombo 4

Camerún

Canadá

Ecuador

Arabia Saudita

Ghana

Repechaje Gales vs. Escocia/Ucrania

Repechaje Emiratos Árabes Unidos/Australia vs. Perú

Repechaje Costa Rica vs. Nueva Zelanda.

Lavinotinto.com

Foto: Getty Images