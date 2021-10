Leonardo González: “La idea es ir por el mismo camino que nos ha dado resultados”

La Vinotinto se enfrentará a Chile este jueves, en el que pudiese ser el último partido del interinato de Leonardo González en la selección venezolana.

“Lo tengo claro desde que vinimos aquí. Hay buena relación con la directiva de la Federación, vine por las tres fechas anteriores y me dieron el regalo de tres más. No hay que apurar nada, si hay posibilidad de continuar, estaremos felices, si no, no me han mentido“, comentó el entrenador en la rueda de prensa previa al compromiso de las eliminatorias sudamericanas.

Venezuela obtuvo su primer triunfo con González al frente el domingo ante Ecuador en Caracas. Ahora en Santiago, intentará sumar por primera vez de visitante en su breve ciclo. Para ello buscará sostener el once que usó en el Olímpico capitalino.

Loading...

“Siempre que las cosas van saliendo bien no es bueno hacer tantos cambios, pese a que tenemos un grupo de jugadores importantes. La idea es ir por el mismo camino que nos ha dado resultados. Se vio un equipo ordenado y por ahí debería ir el objetivo en este partido“, adelantó el estratega.

González repasó que la prohibición de salir del hotel el martes “trastocó un poco la planificación“, pero que eso no los distrae de encarar el partido.

“Buscamos ser equilibrados en casa y afuera. Pocas veces nos han podido ganar profundidad en el ataque, tuvimos algunas dificultades en la pelota parada pero se buscará ganar el partido desde el orden“, analizó el seleccionador.

“En resultados hubiésemos querido tener algunos más, en la triple fecha anterior las adversidades hicieron mella en el equipo. En la de ahora vieron que este equipo está dispuesto a competir y nos dejó tranquilos“, agregó González.

La Vinotinto entrenó en la tarde del miércoles en la sede del Colo Colo

Lavinotinto.com

Foto: EFE