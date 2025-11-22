Leonardo González dirigirá al Portuguesa FC

Portuguesa FC anunció que Leonardo González será su director técnico para la Temporada 2026 de la primera división.

«¡Nuevo líder en el banquillo rojinegro! Leonardo González asume como director técnico del Portuguesa FC para la venidera Temporada 2026«, publicó el cuadro rojinegro en las redes sociales.

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González asumió el banquillo portugueseño luego de haber terminado su vínculo con el Anzoátegui FC el mes pasado.

A su vez, Portuguesa había cerrado el ciclo del entrenador Giancarlo Maldonado tras su participación en la Temporada 2025.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo