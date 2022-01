Las eliminatorias sudamericanas regresarán entre jueves y viernes

La jornada 15 de las eliminatorias sudamericanas tendrán esta semana duelos clave para los involucrados en la lucha por los dos cupos y medio que restan conocer en Conmebol.

Brasil y Argentina encararán la primera fecha internacional de 2022 con el boleto a Catar en la mano, por lo que, a priori, sus partidos servirán como parte de la puesta a punto para el Mundial. Sin embargo, ambas escuadras enfrentarán a rivales con mucho en juego.

La actividad iniciará con el Ecuador-Brasil en Quito. El once meridional está cerca del tercer cupo mundialista, por lo que intentará sumar ante un adversario que no contará con Neymar. Con 23 puntos, el conjunto dirigido por Gustavo Alfaro tendrá finalmente el apoyo de su público tras levantarse la prohibición dada por las autoridades ecuatorianas.

Uruguay iniciará una nueva etapa ante Paraguay. Tras el extenso ciclo de Oscar Tabárez, Diego Alonso se estrenará en Asunción, en un choque entre equipos que vienen en racha negativa dentro del premundial. El local está obligado a ganar porque es penúltimo con 13 puntos.

Chile recibirá a Argentina en la altura de Calama. La recuperación austral, con la presencia del goleador Ben Brereton, estará a prueba ante un oponente que tendrá la ilustre ausencia de Lionel Messi y deberá seguir reforzando su colectivo.

El viernes, Colombia-Perú se antoja como un partido de eliminación directa. Cuarto y quinto de la tabla, con 17 puntos cada uno. Ambos equipos estarán repletos de ausencias, tales como las de Luis Muriel, Juan Fernando Quintero y Paolo Guerrero. El cuadro cafetero llegará con cinco partidos sin ganar ni marcar goles.

El cierre de la fecha lo tendrán Venezuela y Bolivia. En Barinas se estrenará el argentino José Pékerman al frente de la Vinotinto, con el regreso de José Salomón Rondón al plantel local. La Verde, dirigida por el venezolano César Farías y encabezada por el goleador eliminatorio Marcelo Moreno Martins, se jugará su posibilidad de seguir en carrera por el Mundial.

Partidos de la decimoquinta jornada – Horarios de Venezuela

27 enero

Ecuador vs. Brasil – Quito – 5:00 pm

Paraguay vs. Uruguay – Asunción – 7:00 pm

Chile vs. Argentina – Calama – 8:15 pm

28 enero

Colombia vs. Perú – Barranquilla – 5:00 pm

Venezuela vs. Bolivia – Barinas – 6:00 pm

Lavinotinto.com

Foto: Fef.ec