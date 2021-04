Las elecciones de la FVF serán el 28 de mayo

Luego de producirse el proceso electoral en las asociaciones regionales y en los diferentes colectivos componentes del fútbol venezolano, el Comité Regularizador de la FVF convocó a la Asamblea General y las elecciones de la junta directiva federativa para el 28 de mayo.

El llamado es para “los miembros de la Asamblea General, con derecho a voz y voto, conforme a los artículos 58, 59 del Estatuto de FVF vigente y 10 del Reglamento Electoral, los o las Delegados (as) de las Asociaciones de Fútbol, afiliadas, reconocidas y vigentes; los o las Delegados (as) de las y los deportistas profesionales electos en fecha 27-04-21, y los o las Delegados (as) de los colectivos pertenecientes a la FVF, afiliados y reconocidos a la Asamblea General (Congreso) a efectuarse el día miércoles 28 de mayo de 2021, a las 10:00 am en el Salón Naiguaitá del Hotel Tamanaco“, precisó un comunicado de la FVF.

Además de los integrantes del Consejo Directivo, serán definidos los del Consejo de Honor, Consejo Contralor, Comisión de Cumplimiento y Auditoría, Comisión de Gobernanza y Transparencia, Comisión de Finanzas, Comisión de Ética y el presidente de la Cámara de Resolución de Disputas.

