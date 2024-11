La Vinotinto tiene siete partidos asegurados para 2025

La selección de Venezuela tendrá en 2025 los seis partidos que cerrarán las eliminatorias al Mundial 2026, en los que buscará conseguir una de las plazas directas o la de repechaje.

Aparte de los encuentros oficiales, la Vinotinto ya tiene un duelo adicional definido para el próximo año.

Se confirmó esta semana y estará fuera de las fechas FIFA. Será el sábado 18 de enero a las 2 de la tarde, hora venezolana, ante Estados Unidos en Fort Lauderdale.

La selección norteamericana empleará a jugadores de la MLS en el marco del campo de entrenamientos de enero. Por parte de la venezolana no se ha hecho pública cuál será la base, aunque la fecha será en vísperas del Sudamericano sub-20 y el inicio de la Liga Futve.

New era. New beginnings. An exciting 2025 kicks off with a match against Venezuela at Fort Lauderdale’s @chase_stadium on Jan. 18! Get early access to tickets » https://t.co/hpgnJOU2Il pic.twitter.com/EoMtl8tJ9Q — U.S. Soccer Men’s National Team (@USMNT) November 19, 2024

Los restantes encuentros confirmados para la Vinotinto son los del premundial, en el que actualmente es octava y está fuera de los puestos mundialistas.

En marzo de visita en Ecuador y de local ante Perú, en junio de local ante Bolivia y de visita en Uruguay, y en septiembre de visita en Argentina y de local ante Colombia.

Sin importar si la selección venezolana clasifica o no al Mundial -o en su defecto avanza al repechaje-, las fechas FIFA de octubre y noviembre de 2025 en principio estarán disponibles para amistosos.

Calendario de la Vinotinto 2025

18 enero – Amistoso – Estados Unidos vs. Venezuela – Fort Lauderdale

20-21 marzo – Eliminatorias – Ecuador vs. Venezuela – Sede por confirmar

25 marzo – Eliminatorias – Venezuela vs. Perú – Sede por confirmar (Maturín)

5-6 junio – Eliminatorias – Venezuela vs. Bolivia – Sede por confirmar (Maturín)

10 junio – Eliminatorias – Uruguay vs. Venezuela – Sede por confirmar (Montevideo)

4-5 septiembre – Eliminatorias – Argentina vs. Venezuela – Sede por confirmar

9 septiembre – Eliminatorias – Venezuela vs. Colombia – Sede por confirmar (Maturín)

6-14 octubre – Fecha FIFA disponible para 2 partidos

10-18 noviembre – Fecha FIFA disponible para 2 partidos

Fechas y sedes sujetas a cambio

Lavinotinto.com

Foto: Prensa FVF