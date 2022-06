La Vinotinto superó por la mínima a Malta

La selección de Venezuela se impuso de visita 0-1 ante la de Malta, en un partido en el que no reflejó en la cuenta su dominio en el campo de juego.

El técnico José Pékerman tuvo tres bajas para el encuentro. Ronald Hernández y Alejandro Marqués, por lesión, y Jefferson Savarino, por problemas de visado. Por ello, fue citado Erickson Gallardo, quien se quedó entre los suplentes.

Desde el primer minuto, la Vinotinto llevó el peso ofensivo, con Yeferson Soteldo y Eduard Bello avanzando constantemente por los costados. Bello dio el primer aviso con un tiro libre, repelido por el meta Jake Galea.

El debutante Christian Larotonda recuperó un balón en la mitad, que cedió a Soteldo, quien colgó un centro desde la izquierda para el cabezazo de José Salomón Rondón en el minuto 34, en lo que a la larga fue el único gol del encuentro.

Malta intentó tímidos contragolpes, pero en la segunda mitad reforzó la defensa. Para Venezuela fue más difícil pisar el área contraria, aunque siguió en propiedad del balón. El ingreso de Tomás Rincón buscó equilibrar al equipo nacional, que no logró reflejar en ocasiones el control del juego.

Loading...

Cerca del final del cotejo, Yangel Herrera no aprovechó la más clara de la segunda etapa. La Vinotinto, que no jugaba un amistoso desde 2019, no sufrió en su fondo a pesar de que se movió de tres a cuatro en esa línea y completó con una victoria algo descafeinada el primero de los compromisos de la fecha FIFA.

0- Malta: Jake Galea, Karl Micallef (Matteja Veselji, 84′), Enrico Pepe (Steve Borg, 46′), Zach Muscat, James Brown, Matthew Guillaumier (Dunstan Vella, 46′), Matías García (Jan Busuttil, 77′), Ryan Camenzuli, Jake Grech (Luke Gambin, 64′), Paul Mbong (Luke Montebello, 64′), Teddy Teuma. DT: Devis Mangia.

1- Venezuela: Wuilker Fariñez, Nahuel Ferraresi, John Chancellor, Yordan Osorio (Roberto Rosales, 77′), Jhon Murillo (Adalberto Peñaranda, 46′), Christian Larotonda (Tomás Rincón, 77′), Yangel Herrera (José Andrés Martínez, 86′), Yohan Cumana, Eduard Bello (Cristian Casseres Yepes, 80′), Yeferson Soteldo, José Salomón Rondón (Fernando Aristeguieta, 80′). DT: José Pékerman.

Goles: Venezuela: José Salomón Rondón (34′).

Árbitro: Kristo Tohver (Estonia).

Amonestados: Malta: Pepe, Camenzuli, Brown – Venezuela: Chancellor, Cumana, Ferraresi.

Estadio: National Stadium, Ta’ Qali, Malta.

Lavinotinto.com

Foto: Imago Images