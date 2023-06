La Vinotinto sub-23 cayó en penales ante Francia

La selección de Venezuela sub-23 no podrá repetir su actuación de la pasada edición en el Torneo Maurice Revello al caer en penales 3-2 ante Francia y quedarse sin chance de avanzar a las semifinales.

En los 90 minutos, el encuentro terminó 1-1, con un primer tiempo parejo y una segunda mitad dominada por la sub-18 gala.

A pesar de que Francia salió a buscar el arco contrario, fue la Vinotinto la que abrió el marcador. En el minuto 11, una combinación de Brayan Alcocer con Yerson Ronaldo Chacón desembocó en un pase al medio del área que permitió la definición de Andrés Romero.

🇻🇪 🔥 BUUT pour le Venezuela !

😮 Ouverture du score pour le Venezuela grâce à Andrés Romero (@Monagas_SC) placé au second poteau et qui conclut dans le but vide !

