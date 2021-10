La Vinotinto se medirá en noviembre a Ecuador y Perú

La Conmebol confirmó los días y horarios de los partidos de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2022 correspondientes a noviembre, en los que la selección de Venezuela enfrentará a las de Ecuador y Perú.

La Vinotinto iniciará la doble jornada de visita en Quito, el jueves 11 de noviembre a las 5 de la tarde, hora venezolana.

El martes 16, la selección venezolana recibirá en el estadio Olímpico de la UCV a la escuadra peruana, con el pitazo inicial marcado para las 7 de la noche.

Esta doble tanda será la última de 2021 para los conjuntos de la Conmebol de cara al Mundial de Catar.

Jornada 13

Jueves 11 noviembre

Ecuador vs. Venezuela – Quito – 5:00 pm

Paraguay vs. Chile – Asunción – 7:00 pm

Brasil vs. Colombia – Sao Paulo – 8:30 pm

Perú vs. Bolivia – Lima – 10:00 pm

Viernes 12 noviembre

Uruguay vs. Argentina – Montevideo – 7:00 pm

Jornada 14

Martes 16 noviembre

Bolivia vs. Uruguay – La Paz – 4:00 pm

Colombia vs. Paraguay – Barranquilla – 7:00 pm

Venezuela vs. Perú – Caracas – 7:00 pm

Argentina vs. Brasil – San Juan – 7:30 pm

Chile vs. Ecuador – Santiago – 8:15 pm

Los horarios son los de Venezuela.

Lavinotinto.com

Foto: EFE