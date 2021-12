La Vinotinto se medirá a Bolivia el 28 de enero en Barinas

La Conmebol confirmó el calendario de las fechas 15 y 16 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2022, que se disputarán entre enero y febrero.

La Vinotinto enfrentará a Bolivia el 28 de enero en el estadio La Carolina de Barinas y el 1 de febrero a Uruguay en Montevideo.

Estos partidos serán los primeros de la selección de Venezuela con el seleccionador argentino José Pékerman al frente.

Eliminatorias Sudamericanas Mundial 2022

Jornada 15

Jueves 27 enero

Ecuador vs. Brasil – Quito – 5:00 pm

Paraguay vs. Uruguay – Asunción – 7:00 pm

Chile vs. Argentina – Calama – 8:15 pm

Viernes 28 enero

Colombia vs. Perú – Barranquilla – 5:00 pm

Venezuela vs. Bolivia – Barinas – 6:00 pm

Jornada 16

Martes 1 febrero

Bolivia vs. Chile – La Paz – 4:00 pm

Uruguay vs. Venezuela – Montevideo – 7:00 pm

Argentina vs. Colombia – Buenos Aires – 7:30 pm

Brasil vs. Paraguay – Belo Horizonte – 8:30 pm

Perú vs. Ecuador – Lima – 10:00 pm

Horarios de Venezuela

