La Vinotinto recibirá a Argentina el 10 de octubre a las 5 de la tarde

La Conmebol confirmó este jueves el calendario y los árbitros para las fechas 9 y 10 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, que se disputarán en octubre.

La Vinotinto será local ante Argentina el 10 de octubre, a las 5 de la tarde, en el estadio Monumental de Maturín.

El árbitro principal será el uruguayo Gustavo Tejera, con su compatriota Cristhian Ferreyra en el VAR.

El 15 de octubre, a las 7 de la noche, hora venezolana; la selección de Venezuela visitará a Paraguay en el Defensores del Chaco asunceño.

El árbitro principal será el chileno Piero Maza, con su compatriota Rodrigo Carvajal en el VAR.

Eliminatorias Sudamericanas – Mundial 2026

Jornada 9

Jueves 10 octubre

Bolivia vs. Colombia – El Alto – 4:00 pm – Wilton Sampaio (BRA)

Venezuela vs. Argentina – Maturín – 5:00 pm – Gustavo Tejera (URU)

Ecuador vs. Paraguay – Quito – 5:00 pm – Raphael Claus (BRA)

Chile vs. Brasil – Santiago – 8:00 pm – Darío Herrera (ARG)

Viernes 11 octubre

Perú vs. Uruguay – Lima – 9:30 pm – Facundo Tello (ARG)

Jornada 10

Martes 15 octubre

Colombia vs. Chile – Barranquilla – 4:30 pm – Jesús Valenzuela (VEN)

Paraguay vs. Venezuela – Asunción – 7:00 pm – Piero Maza (CHI)

Uruguay vs. Ecuador – Montevideo – 7:30 pm – Cristian Garay (CHI)

Argentina vs. Bolivia – Buenos Aires – 8:00 pm – Kevin Ortega (PER)

Brasil vs. Perú – Brasília – 8:45 pm – Esteban Ostojich (URU)

Horarios de Venezuela

Calendario sujeto a modificaciones

Lavinotinto.com

Foto: Prensa FVF