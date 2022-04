La Vinotinto participará por primera vez en el Torneo de Toulon

La selección de Venezuela fue confirmada como una de las participantes en el Torneo Maurice Revello, antiguo Esperanzas de Toulon, certamen en el que la Vinotinto se hará presente por primera vez.

El prestigioso torneo se disputará en Francia, del 29 de mayo al 12 de junio, con 12 selecciones de cinco continentes, entre ellas tres sudamericanas: Venezuela, Colombia y Argentina.

“Bienvenido Vinotinto! Venezuela will take part in the Tournoi Maurice Revello for the first time ever“, publicó la cuenta oficial de Twitter del campeonato.

Los restantes participantes serán México, Panamá, Comoras, Ghana, Argelia, Francia, Indonesia, Arabia Saudita y Japón.

La competición, que este año disputará su edición 48, está reservada para equipos sub-23 y no se realiza desde 2019 debido a la pandemia.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo