La Vinotinto jugará el 3 de junio ante Bolivia y el 8 ante Uruguay

La Conmebol oficializó las fechas de las próximas jornadas de las eliminatorias sudamericanas, en las que la Vinotinto se medirá a Bolivia y Uruguay.

La selección de Venezuela visitará a la Verde en La Paz el jueves 3 de junio a las 4 de la tarde, hora venezolana.

El duelo como local ante la Celeste será en el Olímpico caraqueño, el martes 8 de junio a las 6 y 30 de la tarde.

Los partidos corresponden a la séptima y octava jornadas del premundial, siendo seguidos la semana siguiente por la Copa América, en la que la selección venezolana formará parte del grupo que se disputará en Colombia.

Fecha 7

Jueves 3 junio

Loading...

Bolivia vs. Venezuela – La Paz – 4:00 pm

Uruguay vs. Paraguay – Montevideo – 6:00 pm

Argentina vs. Chile – Santiago del Estero – 8:00 pm

Brasil vs. Ecuador – Porto Alegre – 8:30 pm

Perú vs. Colombia – Lima – 9:00 pm

Fecha 8

Martes 8 junio

Ecuador vs. Perú – Quito – 5:00 pm

Venezuela vs. Uruguay – Caracas – 6:30 pm

Colombia vs. Argentina – Barranquilla – 7:00 pm

Paraguay vs. Brasil – Asunción – 8:30 pm

Chile vs. Bolivia – Santiago – 8:30 pm

Horarios de Venezuela.

Lavinotinto.com

Foto: Archivo