La Vinotinto femenina perdió el primero de los amistosos con Colombia

La selección de Venezuela femenina cayó 0-1 ante la de Colombia en el CNAR de Margarita, en un duelo preparatorio para el repechaje del Mundial de Brasil.

En el compromiso disputado a puerta cerrada, la Vinotinto tuvo un accionar equilibrado con su par neogranadino durante gran parte del encuentro, e incluso un gol que fue anulado.

El único tanto lo consiguió la visita, por medio de Ingrid Guerra en el minuto 66. Melanie Chirinos fue expulsada por doble amonestación en el 90+3.

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El segundo amistoso, que también se jugará en Margarita, será el martes. El cuadro nacional se prepara para la inédita repesca mundialista, que se realizará en febrero de 2027.

La alineación de Ricardo Belli fue la siguiente: Nayluisa Cáceres, Floriangel Apóstol (Michelle Romero, 88′), Bárbara Martínez Flores (Verónica Herrera, 79′), Yenifer Giménez, Bárbara Olivieri, Gabriela García, Daniuska Rodríguez (Lourdes Moreno, 88′), Marianyela Jiménez (Génesis Florez, 70′), Deyna Castellanos, Mariana Speckmaier (Melanie Chirinos, 79′), Enyerliannys Higuera (Ailing Herrera, 70′).

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Foto: Prensa FVF